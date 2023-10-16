Італія

Бразилець скоріш за все покине команду.

Туринський Ювентус знаходиться в пошуках заміни для лівого захисника команди Алекса Сандро. У бразильця наприкінці сезону закінчується контракт зі "старою сеньорою" і сторони скоріш за все припинять співпрацю.

Інтерес Юве привернули Маріо Ермосо з Атлетіко Мадрид та Тіагу Джало з французького Лілля. Обидва гравці можуть стати вільними агентами влітку 2024 року. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Що стосується Джало, то Ювентус чекає на його повернення на поле. Португалець не грав із березня цього року через травму. Туринці слідкуватимуть за грою 23-річного футболіста після відновлення, щоб оцінити доцільність трансферу.

Натомість, Ермосо у цьому сезоні є основним гравцем "матрацників", відігравши вже десять матчів за клуб.