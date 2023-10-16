Італія

Іранець все ж таки може опинитися у Мілані.

Міланський Інтер цікавиться нападником Порту Мехді Таремі. "Нерадзуррі" хочуть підписати іранця в січні, проте не виключається трансфер нападника влітку, коли закінчиться його контракт з португальским клубом. Таку інформацію надає La Gazzetta dello Sport

Як зазаначає джерело, найближчими місяцями 31-річний гравець, отримає паспорт Португалії, що спростить його реєстрацію у Італії, проте Інтер зможе зареєструвати нападника збірної Ірану вже в зимове трансферне вікно.

У цьому сезоні, Мехді Таремі зіграв за Порту 11 матчів, забив 2 голи та віддав 1 гольову передачу.