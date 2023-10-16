Папа Карло тримає руку на пульсі італійських подій.
Карло Анчелотті, Getty Images
16 жовтня 2023, 19:40
Нещодавно, італійський футбол сколихнула новина про причетність деяких відомих футболістів до нелегальних ставок. Зокрема, підозру отримали гравці збірної Італії Сандро Тоналі та Ніколо Дзаніоло. Свою думку стосовно цього інциденту висловив легендарний італійський тренер Карло Анчелотті.
"Це була серйозна помилка, ці гравці не в порядку, вони потребують лікування. З погляду науки, залежність від азартних ігор – це хвороба. При цьому, я вважаю, що це провина окремих людей, а не всього італійського футболу – це було б перебільшенням. Правосуддя скаже своє слово.
На мою думку, ці хлопці забули чітке правило: робити ставки заборонено. Все просто. Будучи відданими своїй справі, ми чітко усвідомлюємо це. Насправді про те, що це заборонено, попереджають перед кожним сезоном"
, — наводить слова Анчелотті іспанське видання As
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