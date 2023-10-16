Італія

Папа Карло тримає руку на пульсі італійських подій.

Нещодавно, італійський футбол сколихнула новина про причетність деяких відомих футболістів до нелегальних ставок. Зокрема, підозру отримали гравці збірної Італії Сандро Тоналі та Ніколо Дзаніоло. Свою думку стосовно цього інциденту висловив легендарний італійський тренер Карло Анчелотті.

"Це була серйозна помилка, ці гравці не в порядку, вони потребують лікування. З погляду науки, залежність від азартних ігор – це хвороба. При цьому, я вважаю, що це провина окремих людей, а не всього італійського футболу – це було б перебільшенням. Правосуддя скаже своє слово.