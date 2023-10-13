Півзахисник Ювентуса Фаджолі опинився у подібній ситуації.
Сандро Тоналі, Getty Images
13 жовтня 2023, 16:36
Італійським півзахисникам збірної Італії Сандро Тоналі та Ніколо Дзаніоло загрожують тривала дискваліфікація та штраф, повідомляє видання La Reppublica.
Вищезгаданих гравців Ньюкасла та Астон Вілли можуть звинуватити у порушенні статті 24 Кодексу спортивної справедливості, згідно з якою будь-якому члену професійної команди "забороняється робити або приймати ставки, прямо чи опосередковано".
Згідно з кодексом поведінки італійської Федерації футболу (FIGC), гравець, який робив ставки на футбольні матчі, ризикує бути дискваліфікованим щонайменше на три роки та оштрафованим щонайменше на 25 тисяч євро.
Нагадаємо, таке ж покарання може отримати півзахисник Ювентуса Ніколо Фаджолі, який нещодавно зізнався у тому, що робив ставки на футбольні матчі.
Тоналі та Дзаніоло виключили з італійської національної команди після звинувачень у нелегальних ставках.