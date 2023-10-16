Італія

Важка втрата для неаполітанського клубу.

У матчі збірних Нігерії та Саудівської Аравії (2:2), травму зазнав нападник Наполі Віктор Осімген. Після повернення до Неаполя, нігерієць провів поглиблене обстеження.

Як інформує Sky Sport Italia, у нього виявлено травму задньої поверхні правого стегна середньої тяжкості. Передбачається, що нападник пропустить від чотирьох до шести тижнів, точніші терміни будуть визначені найближчими днями.

У цьому сезоні, Віктор Осімген провів за Наполі десять матчів, забив шість голів та віддав одну гольову передачу.