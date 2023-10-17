Контракт португальця з Ромою спливає у липні 2024 року.
Жозе Моурінью, getty images
17 жовтня 2023, 09:30
Поточний головний тренер римської Роми Жозе Моурінью після завершення свого контракту з італійським клубом може вирушити до Саудівської Аравії.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, один із клубів чемпіонату Саудівської Аравії готовий запропонувати португальському фахівцеві зарплату в розмірі 50 мільйонів євро на рік.
Контракт Моурінью з Ромою спливає наприкінці цього сезону.
Раніше Особливий заявив, що не впевнений, що залишиться в клубі італійського Серії А.