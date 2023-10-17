Італія

Контракт португальця з Ромою спливає у липні 2024 року.

Поточний головний тренер римської Роми Жозе Моурінью після завершення свого контракту з італійським клубом може вирушити до Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, один із клубів чемпіонату Саудівської Аравії готовий запропонувати португальському фахівцеві зарплату в розмірі 50 мільйонів євро на рік.

Контракт Моурінью з Ромою спливає наприкінці цього сезону.

Раніше Особливий заявив, що не впевнений, що залишиться в клубі італійського Серії А.