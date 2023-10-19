Італія

Функціонер Інтера розповів про своє ставлення до колишніх футболістів клубу.

Міланський Інтер під час цьогорічної літньої трансферної кампанії був змушений змиритись із фактом того, що команді не доведеться розраховувати на продовження виступів за клуб бельгійського нападника Ромелу Лукаку та словацького центрального захисника Мілана Шкрініара.

Перший обрав Рому в якості місця продовження кар’єри на правах оренди з лондонського Челсі, а другий пішов до французького Парі Сен-Жермен у якості вільного агента.

Генеральний директор зі спорту "змій" Джузеппе Маротта в своєму останньому інтерв’ю вчергове пригадав лихим словом колишніх гравців команди.

"Лукаку — це минуле Інтера. Про нього вже ніхто не думає. Шкрініар? Це гравець, який лише вдавав, що хоче оновити контракт, тоді як насправді думав інакше. Сильне розчарування.

Він образив Інтер та людей, які з ним працювали пліч-о-пліч. Він міг оновити угоду в будь-який час, але натомість завжди казав "ні"", — заявив італійський функціонер.

Тим часом на рахунку Лукаку сім голів у восьми матчах у Римі, а в Шкрініара за плечима 10 матчів за команду з Парижа.