Італія

Слідчі вимагають посилити покарання для футболіста.

Наприкінці минулого року італійський центральний півзахисник Маноло Портанова отримав рішення суду в справі щодо його участі в зґвалтуванні, яку відкрили ще на початку 2022 року.

Його тодішній клуб, генуезький Дженоа, вирішив триматись якомога далі 23-річного виконавця, якого покарали на шість років позбавлення волі, проте згодом умови утримання змінили на домашній арешт.

Але ця гучна справа не завадила Портанові ще влітку 2022 року повернутись до тренувань, і в підсумку опинитись у складі Реджани в Серії B у якості орендованого футболіста.

Оскільки, не дивлячись на суворість покарання, гравець його фактично уникнув, продовжуючи виступи на професійному рівні, відділ у справах спорту генеральної прокуратури Італії вирішив знову звернутись до Комісії спортивних гарантій із вимогою накласти більш жорсткі санкції на Портанову.

Цього разу слідчі вимагають п’ять років дискваліфікації для Маноло, а також позбавлення права займатись будь-якою футбольною діяльністю на цей термін.

Однак навіть місцева преса не вірить у те, що представникам слідчих органів удасться подолати захист адвокатів гравця з цим проханням.

Нагадаємо, що свого часу Портанова пройшов підготовку в академіях римського Лаціо та туринського Ювентуса, але за головну команду "зебр" відіграв у підсумку всього чотири гри.