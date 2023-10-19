Італійський вінгер Ювентуса продовжує тренуватися за індивідуальною програмою.
Федеріко К'єза, getty images
19 жовтня 2023, 21:47
У рамках дев'ятого туру італійської Серії А Мілан прийматиме на своєму полі туринський Ювентус.
Як повідомляє Tuttosport, вінгер та один із лідерів "старої синьйори" Федеріко К'єза, скоріше за все, не зможе зіграти в цьому протистоянні. Як мінімум, вийти в стартовому складі.
Відзначається, що Ювентус не повідомляв про наявність травми в 25-річного італійця, проте сам гравець напередодні тренувався за індивідуальною програмою та продовжує відчувати м'язовий дискомфорт.
Нагадаємо, матч Мілан — Ювентус відбудеться в неділю, 22 жовтня, о 21:45 за київським часом.