З молодим гравцем наче все добре.
Робак, Getty Images
20 жовтня 2023, 21:34
Раніше, з'явилася інформацію, що у Швеції зник футболіст Мілана Емиль Робак, який на правах оренди виступає за місцевий Норрчепинг. Зі слів матері 20-річного гравця Йоганни, швед знайшовся і у нього все добре.
"З ним все гаразд, я вже розмовляла з сином, ніякої небезпеки для нього немає.
Я бажаю поки що утриматися від коментарів з цього приводу", — сказала мати Робака.
Також, стосовно цієї ситуації, свій коментар дав спортивний директор Норрчепинга Тоні Мартінссон.
"Я сьогодні його бачив, все під контролем. Більше ми про це нічого не скажемо", — наводить слова функціонера Expressen.