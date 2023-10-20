Італія

З молодим гравцем наче все добре.

Раніше, з'явилася інформацію, що у Швеції зник футболіст Мілана Емиль Робак, який на правах оренди виступає за місцевий Норрчепинг. Зі слів матері 20-річного гравця Йоганни, швед знайшовся і у нього все добре.

"З ним все гаразд, я вже розмовляла з сином, ніякої небезпеки для нього немає.

Я бажаю поки що утриматися від коментарів з цього приводу", — сказала мати Робака.

Також, стосовно цієї ситуації, свій коментар дав спортивний директор Норрчепинга Тоні Мартінссон.