Зараз головне, молодому італійцю не потрапити в "контору".
Скальвіні, Getty Images
22 жовтня 2023, 13:22
Центральний захисник Аталанти та збірної Італії Джорджо Скальвіні потрапив в поле зору декількох провідних європейських топ-клубів. Про це повідомляє Calciomercato.
Як зазначає джерело, за талановитим італійцем дуже уважно спостерігає туринський Ювентус. Крім цього, останнім часом Манчестер Сіті та мюнхенська Баварія проявляють серйозну зацікавленність до 19-річного захисника.
Діючий контракт футболіста з "бергамасками" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.
Цього сезону Джорджо Скальвіні зіграв за Аталанту десять матчів та забив один гол.
Сьогодні о 19:00 в рамках дев'ятого туру Серії А, Аталанта в Бергамо буде приймати Дженоа нашого Руслана Маліновського.