Італія

Зараз головне, молодому італійцю не потрапити в "контору".

Центральний захисник Аталанти та збірної Італії Джорджо Скальвіні потрапив в поле зору декількох провідних європейських топ-клубів. Про це повідомляє Calciomercato.

Як зазначає джерело, за талановитим італійцем дуже уважно спостерігає туринський Ювентус. Крім цього, останнім часом Манчестер Сіті та мюнхенська Баварія проявляють серйозну зацікавленність до 19-річного захисника.

Діючий контракт футболіста з "бергамасками" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Джорджо Скальвіні зіграв за Аталанту десять матчів та забив один гол.

Сьогодні о 19:00 в рамках дев'ятого туру Серії А, Аталанта в Бергамо буде приймати Дженоа нашого Руслана Маліновського.