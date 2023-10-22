Італія

Легендарний італієць не прихильник таланту португальця.

Колишній головний тренер Мілана та збірної Італії Арріго Саккі висловився стосовно гри вінгера "россонері" португальця Рафаеля Леау. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Леау не грав би у моїй команді.

Перш ніж підписати гравця, я багато придивлявся до нього. Якщо ти не народився із певним темпераментом, його складно придбати.

Я вважаю, що Леау – хороший футболіст. Але у футболі всі 11 гравців мають бігати та мати свою позицію на полі. У моїй команді всі бігали", — сказав легендарний тренер.

У цьому сезоні, Рафаель Леау зіграв за "россонері" десять матчів, відзначившись трьома голами та чотирма гольовими передачами.

Сьогодні о 21:45 за київським часом, Мілан з Леау буде намагатися перемогти Ювентус в рамках дев'ятого туру італійської Серії А.