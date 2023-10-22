Легендарний італієць не прихильник таланту португальця.
Саккі, Getty Images
22 жовтня 2023, 16:12
Колишній головний тренер Мілана та збірної Італії Арріго Саккі висловився стосовно гри вінгера "россонері" португальця Рафаеля Леау. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.
"Леау не грав би у моїй команді.
Перш ніж підписати гравця, я багато придивлявся до нього. Якщо ти не народився із певним темпераментом, його складно придбати.
Я вважаю, що Леау – хороший футболіст. Але у футболі всі 11 гравців мають бігати та мати свою позицію на полі. У моїй команді всі бігали", — сказав легендарний тренер.
У цьому сезоні, Рафаель Леау зіграв за "россонері" десять матчів, відзначившись трьома голами та чотирма гольовими передачами.
Сьогодні о 21:45 за київським часом, Мілан з Леау буде намагатися перемогти Ювентус в рамках дев'ятого туру італійської Серії А.