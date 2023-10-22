Італія

Керманич Роми заробив вилучення у матчі проти Монци.

У матчі 9-го туру Серії А проти Монци головний тренер Роми Жозе Моурінью отримав червону картку. У зв'язку з цим він пропустить наступну гру "вовків".

За словами журналіста Джанлуки Ді Марціо, причиною вилучення Моурінью було те, що він зробив плачучий жест у бік півзахисника Монци Пессіни, який скаржився на те, що задля повернення м'яча у гру витрачається забагато часу.

У зв'язку з отриманою дискваліфікацією, португальський спеціаліст спостерігатиме з трибун за матчем 10-го туру чемпіонату Італії Інтер — Рома, який відбудеться 29 жовтня.

Нагадаємо, Рома перемогла Монцу завдяки голу вінгера Стефана Ель-Шаараві наприкінці матчу.