Італія

Завершився ще один поєдинок 9-го туру чемпіонату Італії.

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А римська Рома приймала Монцу на Стадіо Олімпіко.

Римляни володіли ініціативою у першому таймі матчу, але так і не зуміли конвертувати її у результативні дії. Наприкінці першої половині зустрічі з поля був вилучений захисник Монци Д'Амброзіо.

Незважаючи на вилучення, у другому таймі гості виглядали вже трохи краще, проте цього було недостатньо для втримання нічийного результату. Вирішальний гол у матчі на рахунку вінгера "вовків" Ель-Шаараві, який вийшов на поле з лави запасних.

В останні хвилини поєдинку вилучення заробив головний тренер Роми Жозе Моурінью.

Рома — Монца 1:0

Голи: Ель-Шаараві, 90

Попередження: Крістанте, 70, Манчіні, 78 — Д'Амброзіо, 23, Мачін, 45+1, Палладіно, 87, Гальярдіні, 90+6

Вилучення: Д'Амброзіо, 41, Моурінью, 90+11

Рома: Патрісіу — Манчіні, Крістанте, Ндіка (Льоренте, 74) — Карсдорп (Залевські, 74), Бове (Ель-Шаараві, 63), Паредес, Ауар, Спінаццола (Крістенсен, 79) — Белотті (Азмун, 63), Лукаку

Монца: Ді Грегоріо — Д'Амброзіо, Марі, Кальдірола — Перейра (Бірінделлі, 46), Гальярдіні, Пессіна, Кірьякопулос (Донаті, 86) — Кольпані (Віньято, 64), Коломбо (Мота, 64), Мачін (Карбоні, 45+1)