Італія

Завершився ще один поєдинок 9-го туру чемпіонату Італії

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А Аталанта приймала Дженоа на Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія.

У першій половині зустрічі господарі поля володіли ініціативою, яку так і не зуміли втілити хоча б в один гол. Відкрив рахунок у матчі вінгер Аталанти Лукман. Наприкінці поєдинку півзахисник Едерсон подвоїв перевагу своєї команди, встановивши підсумковий результат.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський провів на полі 84 хвилини, після чого його замінив Пушкаш.

Аталанта — Дженоа 2:0

Голи: Лукман, 68, Едерсон, 90+5

Попередження: Лукман, 42, Толой, 53, Гатебур, 85 (за межами поля), Дзаппакоста, 90 — Гудмундссон, 56, Бані, 90+7

Аталанта: Карнесеккі ‐ Толой, Джимсіті, Скальвіні — Дзаппакоста (Гатебур, 90), де Рон, Едерсон, Руджері (Колашинац, 89) — де Кетеларе (міранчук, 46), Скамакка (Муріель, 79), Лукман (Пашалич, 79)

Дженоа: Леалі — Дрегушін, Бані, Васкес — Сабеллі (Фіні, 87), Торсбі (Гальдамес, 84), Френдруп, Маліновський (Пушкаш, 84), Гапс — Гудмундссон, Екубан (Вольякко, 90+3)

Нагадаємо, сьогодні відбудеться ще один матч 9-го туру Серії А — Мілан прийматиме Ювентус. Слідкувати за ним можна буде у нашій текстовій онлайн-трансляції.