Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 9-го туру чемпіонату Італії, який пройде 22 жовтня і розпочнеться о 21:45.

У рамках дев'ятого туру Серії А зустрінуться одні з головних команд Італії — представник однойменного міста Мілан і туринський Ювентус.

Мілан — Ювентус

Неділя, 22 жовтня, 21:45. Сан-Сіро, Мілан. Головний арбітр — Мауріціо Маріані (Рим). Пряма трансляція на MEGOGO

Одразу після паузи на матчі збірних італійський чемпіонат порадує своїх глядачів дуеллю "россонері" та "б'янконері". Мілан вчора втратив перше місце у Серії А, так як Інтер здобув впевнену перемогу над Торіно, іншим туринським клубом, і випередив "дияволів" у турнірній таблиці на одне очко. У разі перемоги у центральному поєдинку 9-го туру, Ювентус може скоротити відставання від діючого лідера до двох очок.

На користь гостей у цьому матчі може зіграти відсутність одразу двох надважливих для Мілана французьких гравців. Йдеться про голкіпера Майка Меньяна (червона картка у попередній грі проти Дженоа) і захисника Тео Ернандеса (перебір жовтих карток). У той же час, туринцям точно не допоможе їхній капітан — бразильський захисник Данило. На поле з капітанською пов'язкою вийде французький півзахисник Адрієн Рабьо.

У головного тренера Мілана Стефано Піолі досить погана статистика як у протистояннях з Ювентусом, так і у протистояннях з головним тренером туринців Массіміліано Аллегрі.

"Ювентус — команда, створена для перемог. Ми гратимемо проти претендентів на Скудетто. Боротьба за титул наразі зведена до чотирьох команд, але це може змінитися. Для нашої впевненості та стабільності важливо відірватися від Ювентуса на сім очок, але попереду ще 29 матчів", — заявив Піолі на передматчевій пресконференції.

Статистику ж самого керманича "зебр" можна вважати відносно непоганою. Нагадаємо, що Аллегрі очолював Мілан з червня 2010 року по січень 2014-го.

"Грати на Сан-Сіро чудово, але це завжди виклик. Найбільш цікаво буде подивитися, як саме ми проведемо цю гру на стадіоні, заповненому 80 тисячами глядачів. Мілан — один з трьох фаворитів на Скудетто, разом з Інтром і Наполі. Це буде чудовий матч, який потрібно зіграти у найкращих фізичних і психологічних умовах", — сказав на передматчевій пресконференції Аллегрі.

Орієнтовні склади:

Очні зустрічі:

Загалом, у Серії А команди зустрічалися 176 разів. На рахунку Ювентуса 67 перемог, на рахунку Мілана — 54. 55 матчів завершилися нічийними результатами. "Б'янконері" у таких матчах забили 243 голи, "россонері" — 227.

У минулому сезоні Мілан двічі святкував перемоги над Ювентусом, чого не ставалося з сезону 2009/10. Серія без поразок "дияволів" у Серії А проти туринського клубу наразі становить 5 матчів.

Найкращими бомбардирами останніх десяти таких поєдинків чемпіонату Італії є англійський захисник Фікайо Томорі та італійський вінгер Федеріко К'єза — на рахунку обох гравців по 2 результативних удари.

Також можна відзначити, що римлянин Мауріціо Маріані вже був одного разу головним арбітром такої зустрічі. Саме він судив попередній офіційний матч між Ювентусом і Міланом, який відбувся наприкінці травня 2023 року (37-й тур Серії А сезону 2022/23). Тоді туринці отримали лише одну жовту, а міланці — дві.

Поточна форма:

Мілан протягом 12 матчів не програє вдома у Серії А. Остання поразка датується січнем 2023 року, 20-м туром чемпіонату Італії сезону 2022/23 проти Сассуоло (2:5).