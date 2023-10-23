Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 22 жовтня 2023 року, 19:00.

У поєдинку дев’ятого туру італійської Серії A бергамаська Аталанта в домашньому поєдинку переграла генуезький Дженоа з українським атакувальним півзахисником Русланом Маліновським у стартовому складі.

Непогану боротьбу влаштували команди в першому таймі, тож до перерви ми так і не побачили від них забитих м’ячів.

Алепісля відпочинку Аталанта почала більше контролювати м’яч, тоді як за Дженоа було збільшення кількості ударів по чужих воротах.

У підсумку, перемогли господарі, бо вони відзначились першими посеред другого тайму, а в компенсований час закріпили перевагу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аталанта — Дженоа в 9 турі італійської Серії A:

Аталанта — Дженоа 2:0

Голи: Лукман, 68, Едерсон, 90+5

Аталанта: Карнесеккі ‐ Толой, Джимсіті, Скальвіні — Дзаппакоста (Гатебур, 90), де Рон, Едерсон, Руджері (Колашинац, 89) — де Кетеларе (міранчук, 46), Скамакка (Муріель, 79), Лукман (Пашалич, 79)

Дженоа: Леалі — Дрегушін, Бані, Васкес — Сабеллі (Фіні, 87), Торсбі (Гальдамес, 84), Френдруп, Маліновський (Пушкаш, 84), Гапс — Гудмундссон, Екубан (Вольякко, 90+3)

Попередження: Лукман, 42, Толой, 53, Гатебур, 85 (за межами поля), Дзаппакоста, 90 — Гудмундссон, 56, Бані, 90+7