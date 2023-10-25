Італія

Клуб шукатиме нового керманича.

Італієць Андреа Соттіль звільнений з посади головного тренера Удінезе, повідомляє офіційний сайт клубу Серії А.

"Фріульці" попрощалися з 49-річним спеціалістом, подякувавши йому за професіоналізм і відданість. Клуб також покинув його тренерський штаб: Джанлука Крістальді, Сальваторе Джентіле, Якопо Альберті та Еудженіо Вассалле.

Соттіль очолив Удінезе у червні 2022 року і з того часу команда провела 50 матчів під його керівництвом (13 перемог, 19 нічиїх, 18 поразок). Наразі клуб перебуває у зоні вильоту Серії А (18-те місце).