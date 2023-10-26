Італія

Кайоде встиг зацікавити ряд європейських топ-клубів.

Італійський правий захисник Майкл Кайоде продовжив контракт з Фіорентиною, повідомляє офіційний сайт клубу Серії А.

Нова угода 19-річного гравця розрахована до липня 2028 року. Вона також включає у себе опцію продовження ще на сезон.

За Кайоде продовжують стежити Манчестер Юнайтед, Арсенал і Манчестер Сіті. Вони та кілька інших топ-клубів вважають захисника потенційно "особливим" у довгостроковій перспективі.

Оновлений контракт з Фіорентиною розглядається скоріше в якості механізму фіксації цінності гравця, а не ознаки того, що його неможливо буде придбати найближчим часом.

У цьому сезоні Кайоде брав участь у 8 матчах "фіалок" у всіх турнірах і відзначився одним асистом. Портал transfermarkt оцінює його у 5 мільйонів євро.