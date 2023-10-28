Клуб може підписати іспанського захисника.
Хуан Міранда - Getty Images
28 жовтня 2023, 20:57
Мілан близький до досягнення угоди щодо особистих умов з Бетісом щодо Хуана Міранди - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Італійський колектив вважає його ідеальним рішенням для підсилення свого захисту.
Обговорюється угода на 5 років, планується підписання його як вільного агента в червні 2024 року, але Мілан може спробувати оформити угоду в січні.
Цього сезону він провів 7 матчів в усіх можливих турнірах.