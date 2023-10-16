Арсенал хоче підписати Оллі Воткінса в січні - повідомляє Fichajes

Лондонський колектив зацікавлений в трансфері англійського форварда Астон Вілли, щоб підсилити конкуренцію в лінії атаки. 

Цього сезону футболіст зробив 7+4 в усіх можливих турнірах. 

Бірмінгемці також продовжили контракт із Оллі. 