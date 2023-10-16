Англія 16 жовтня 2023, 14:57 Арсенал хоче підписати Воткінса в січні Клуб цікавиться підписанням гравця з Бірмінгема. Оллі Воткінс - Getty Images 16 жовтня 2023, 14:57 Арсенал хоче підписати Оллі Воткінса в січні - повідомляє Fichajes. Лондонський колектив зацікавлений в трансфері англійського форварда Астон Вілли, щоб підсилити конкуренцію в лінії атаки. Цього сезону футболіст зробив 7+4 в усіх можливих турнірах. Бірмінгемці також продовжили контракт із Оллі. Люди Оллі Воткінс Команди Арсенал Астон Вілла Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте