Італія

Клуб розраховуватиме на трансфер після завершення поточного сезону.

Нідерландський нападник Джошуа Зіркзе потрапив до системи мюнхенської Баварії влітку 2017 року в доволі юному місці, залишивши за плечима досвід підготовки в академіях нідерландських Спартана, АДО та Феєнорда.

Однак стати основним гравцем у Мюнхені в нього так і не вийшло, тож після почергових оренд до італійської Парми та бельгійського Андерлехта, він опинився в Болоньї за 8,5 млн євро, які клуб сплатив за повноцінний трансфер торік.

І вже найближчим часом ця інвестиція може суттєво окупитись — як повідомляє місцева преса, Мілан розпочав стеження за 22-річним виконавцем та розглядатиме можливість його придбання влітку наступного року.

Повідомляється, що "россонері" готові, як мінімум, подвоїти ставку, яку до цього заплатили "россоблу".

У поточному сезоні на рахунку Зіркзе чотири голи та одна гольова передача в 11 матчах.