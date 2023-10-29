Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 10-го туру чемпіонату Італії, який пройде 29 жовтня і розпочнеться о 21:45.

У центральному матчі десятого туру Серії А між собою зіграють Наполі та Мілан.

Наполі — Мілан

29 жовтня, 21:45, стадіон Дієго Армандо Марадона, Неаполь. Арбітр зустрічі — Даніеле Орсато

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

У Мілана вкрай складний тиждень, адже вони мали зіграти проти Ювентуса, а потім проти ПСЖ у Лізі чемпіонів. Тепер суперником "россонері" буде чемпіон минулого сезону Наполі. Перші два поєдинки Мілан програв, при цьому, не зумівши забити жодного голу. І, відверто кажучи, навіть гольових моментів було не надто багато.

Справи у Наполі, порівняно з минулим сезоном, виглядають не найкращим чином: багато запитань до головного тренера Руді Гарсії. Усі поєдинки проти топових команд із новим головним тренером були програні. Під керівництвом французького фахівця неаполітанський клуб поступився Лаціо, Фіорентині, а також Реалу, хоч і вдалося нав'язати боротьбу (2:3). Ауреліо Де Лаурентіс навіть подумував над тим, щоб звільнити Руді Гарсію, проте поки що цього не зробив, а також частіше почав відвідувати тренувальну базу команди.

Для обох тренерів важливо здобути позитивний результат у цій зустрічі. Можна сміливо сказати, що це іспит на міцність. При цьому, Піолі визнає, що його команда зараз перебуває в скрутному становищі, що не дивно.

Цікаво, що Мілан та Наполі – лідери Серії А з голів у другій третині матчу – дев'ять і сім відповідно.

За версією букмекерів, Наполі – фаворит зустрічі: перемога неаполітанської команди оцінюється коефіцієнтом 2.19, а міланської – 3.30. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.75.

Орієнтовні склади:

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Руй – Каюст, Лоботка, Зелінські – Політано, Распадорі, Кварацхелія.

Мілан: Меньян – Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес – Муса, Крунич, Рейндерс – Пулішич, Жиру, Леау.

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