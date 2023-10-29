Італія

Завершився ще один поєдинок 10-го туру чемпіонату Італії.

У рамках десятого туру італійської Серії А міланський Інтер приймав римську Рома на Стадіо Джузеппе Меацца.

"Нерадзуррі" домінували весь перший тайм, але не зуміли втілити свою перевагу у результативні дії. Підопічні Сімоне Індзагі все ж досягли успіху вже у другій половині поєдинку. 3 очки їм приніс гол Тюрама наприкінці матчу.

Інтер — Рома 1:0

Гол: Тюрам, 81

Попередження: Павар, 33, Чалханоглу, 56, Бастоні, 64 — Манчіні, 13, Ндіка, 47, Паредес, 50, Крістанте, 68

Інтер: Зоммер — Павар (Дарміан, 46), Ачербі, Бастоні — Думфріс (де Врей, 85), Мхітарян (Фраттезі, 75), Чалханоглу (Асллані, 75), Барелла, Дімарко (Аугусто, 83) — Тюрам, Мартінес

Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес (Азмун, 89), Бове (Белотті, 84), Залевські (Челік, 75) — Ель-Шаараві (Ауар, 84), Лукаку

Нагадаємо, сьогодні відбудеться ще один поєдинок 10-го туру чемпіонату Італії. Слідкувати за подіями у матчі Наполі — Мілан, який розпочнеться о 21:45, можна буде у нашій текстовій онлайн-трансляції.