Завершився ще один поєдинок 10-го туру чемпіонату Італії.
Інтер - Рома, Getty Images
29 жовтня 2023, 20:59
У рамках десятого туру італійської Серії А міланський Інтер приймав римську Рома на Стадіо Джузеппе Меацца.
"Нерадзуррі" домінували весь перший тайм, але не зуміли втілити свою перевагу у результативні дії. Підопічні Сімоне Індзагі все ж досягли успіху вже у другій половині поєдинку. 3 очки їм приніс гол Тюрама наприкінці матчу.
Інтер — Рома 1:0
Гол: Тюрам, 81
Попередження: Павар, 33, Чалханоглу, 56, Бастоні, 64 — Манчіні, 13, Ндіка, 47, Паредес, 50, Крістанте, 68
Інтер: Зоммер — Павар (Дарміан, 46), Ачербі, Бастоні — Думфріс (де Врей, 85), Мхітарян (Фраттезі, 75), Чалханоглу (Асллані, 75), Барелла, Дімарко (Аугусто, 83) — Тюрам, Мартінес
Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес (Азмун, 89), Бове (Белотті, 84), Залевські (Челік, 75) — Ель-Шаараві (Ауар, 84), Лукаку
Нагадаємо, сьогодні відбудеться ще один поєдинок 10-го туру чемпіонату Італії. Слідкувати за подіями у матчі Наполі — Мілан, який розпочнеться о 21:45, можна буде у нашій текстовій онлайн-трансляції.