Італія

У Турині вирішили, що у майбутньому буде за краще надати шанс молодому Матіасу Суле.

Італійського нападника Доменіко Берарді вже не перше трансферне вікно пов’язують із потенційним переходом до туринського Ювентуса, проте "стара синьйора" все ніяк не наважувалася зробити вирішальний крок у перемовинах, які відбувалися й минулого літа.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, причиною відмови Ювентуса від ідеї підписання 29-річного італійського вінгера, незважаючи на наявність предметного інтересу до гравця, стали фінансові запити Сассуоло за свого лідера.

За інформацією джерела, туринцям назвали суму від 30 до 35 мільйонів євро за Берарді, яку вони порахували занадто високою та вирішили у майбутньому зробити ставку в цій ролі на 20-річного Матіаса Суле, який доволі непогано розпочав сезон Серії А в оренді у Фрозіноне (8 матчів, 5 голів, 1 асист).

У поточній кампаніх Доменіко Берарді має аналогічні показники результативності, проте у серпні минулого року він підписав новий довгостроковий контракт із Сассуоло до літа 2027 року.