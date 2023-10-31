Італія

Сторони ведуть переговори щодо продовження угоди з підвищенням річної зарплати аргентинського форварда.

Напередодні стало відомо про те, що керівництво міланського Інтера розпочало переговори зі своїм ключовим нападником Лаутаро Мартінесом щодо продовження поточної угоди, яка спливає влітку 2026 року.

За інформацією джерела, переговорний процес між "нерадзуррі" та представниками 26-річного аргентинця продовжується.

Наразі мова йде про збільшення терміну контракту до літа 2028 року зі "значним підвищенням" річної заробітної плати футболіста до 7,5 мільйонів євро.

У поточному сезоні Лаутаро Мартінес зіграв за Інтер 13 поєдинків, у яких він забив 12 голів та віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює аргентинського форварда в 100 мільйонів євро.