Італія

Гравець наразі перебуває поза футболом через важку травму.

Футбольна доля португальського центрального захисника французького Лілля Тіагу Джало є дуже мінливою.

23-річний виконавець під керівництвом Паулу Фонсеки провів дуже непоганий минулий сезон, проте розрив хрестоподібної зв’язки на початку березня цього року надовго вивів його з ладу.

Очікувалось, що відновлення триватиме до початку поточної кампанії, проте наразі про повернення португальця до тренувань ніхто не говорить.

А тим часом його контракт, який буде чинним до наступного літа, спливає, чим поступово охоче цікавляться інші клуби.

Наприклад, міланський Інтер, який, за даними місцевої преси, суттєво просунувся в перемовинах із представниками гравця щодо переходу в якості вільного агента.

Вважається, що "змії" мали завершити трансфер Джало ще цього року, проте його травма схилила вибір на користь Бенжамена Павара.

Тим часом щодо можливості підписати Тіагу активізувалась каталонська Барселона, через що керівництво "нерадзуррі" планує збільшити інтенсивність перемовин із футболістом уже під час зимового трансферного вікна.