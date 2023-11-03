Італія

Наступні матчі відбудуться у грудні та січні.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Італії відбулися ще два поєдинки, у результаті яких були визначені останні двоє учасників наступного етапу турніру.

Клуб Серії А виглядав сильніше гостей, але зумів здолати їх лише у серії післяматчевих пенальті.

Сассуоло — Спеція 0:0 (5:4 по пен.)

Гол Куди (Спеція) на 85-й хвилині скасували через офсайд

Попередження: Вольпато, 24, Берарді, 83, Рачич, 90+1 — Раймондс, 35, П'єтра, 70, Канделарі, 107, Христов, 107

Фрозіноне швидко вийшов вперед, але пропустив ще у першому таймі. У другій половині зустрічі команди не встигли виявити сильнішого, а у додатковий час перемогу все ж здобули гості.

Торіно 1:1 Фрозіноне (1:2 в овертаймах)

Голи: Зіма, 31 — Ібрагімович, 5, Рейньєр, 98

Попередження: Ібрагімович, 74, Суле, 109

Пари 1/8 фіналу Кубка Італії виглядають наступним чином:

Інтер — Болонья

Фіорентина — Парма

Аталанта — Сассуоло

Мілан — Кальярі

Лаціо — Дженоа

Рома — Кремонезе

Ювентус — Салернітана

Наполі — Фрозіноне

Матчі відбудуться 6 та 20 грудня, а також 3 січня.