Наступні матчі відбудуться у грудні та січні.
Кубок Італії, Getty Images
03 листопада 2023, 00:56
У рамках 1/16 фіналу Кубка Італії відбулися ще два поєдинки, у результаті яких були визначені останні двоє учасників наступного етапу турніру.
Клуб Серії А виглядав сильніше гостей, але зумів здолати їх лише у серії післяматчевих пенальті.
Сассуоло — Спеція 0:0 (5:4 по пен.)
Гол Куди (Спеція) на 85-й хвилині скасували через офсайд
Попередження: Вольпато, 24, Берарді, 83, Рачич, 90+1 — Раймондс, 35, П'єтра, 70, Канделарі, 107, Христов, 107
Фрозіноне швидко вийшов вперед, але пропустив ще у першому таймі. У другій половині зустрічі команди не встигли виявити сильнішого, а у додатковий час перемогу все ж здобули гості.
Торіно 1:1 Фрозіноне (1:2 в овертаймах)
Голи: Зіма, 31 — Ібрагімович, 5, Рейньєр, 98
Попередження: Ібрагімович, 74, Суле, 109
Пари 1/8 фіналу Кубка Італії виглядають наступним чином:
Інтер — Болонья
Фіорентина — Парма
Аталанта — Сассуоло
Мілан — Кальярі
Лаціо — Дженоа
Рома — Кремонезе
Ювентус — Салернітана
Наполі — Фрозіноне
Матчі відбудуться 6 та 20 грудня, а також 3 січня.