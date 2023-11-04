Італія

Завершився ще один поєдинок 11-го туру чемпіонату Італії.

У рамках одинадцятого туру італійської Серії А Аталанта приймала міланський Інтер на Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія.

Гості вийшли вперед ще у першій половині зустрічі, а саме наприкінці тайму. Чалханоглу реалізував пенальті, відкривши рахунок у матчі.

У другому таймі Мартінес подвоїв перевагу Інтера, але Скамакка вже за кілька хвилин скоротив відставання Аталанти. Проте, скористатися можливістю вирвати хоча б нічию господарі поля так і не змогли, тож саме міланський клуб здобув 3 очки у цьому поєдинку.

Аталанта — Інтер 1:2

Голи: Скамакка, 61 — Чалханоглу, 40 (пен.), Мартінес, 57

Попередження: де Рон, 26, Колашинац, 35, Толой, 85 — Думфріс, 89

Вилучення: Толой, 90+2 (друга жовта картка)

Аталанта: Муссо — Скальвіні (Толой, 62), Джимсіті, Колашинац (Пашалич, 55) — Дзаппакоста (Гатебур, 55), де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс (Муріель, 80), Лукман (Де Кетеларе, 80) — Скамакка

Інтер: Зоммер — Павар (Дарміан, 33), де Врей, Ачербі — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Асллані, 86), Мхітарян (Фраттезі, 70), Дімарко (Аугусто, 70) — Тюрам, Мартінес (Санчес, 86)

Нагадаємо, пізніше відбудеться ще один матч 11-го туру чемпіонату Італії. О 21:45 стартовий свисток має пролунати у зустрічі Мілана та Удінезе, слідкувати за головними подіями в якій можна буде за посиланням.