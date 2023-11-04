Італія

"Россонері" допустили серйозну осічку.

У рамках одинадцятого туру чемпіонату Італії Мілан на своєму полі приймав Удінезе.

До гри "россонері" підходили як фаворит. У першому таймі колектив Стефано Піолі володів м'ячем 72% ігрового часу.

Ключовий епізод стався на 64-й хвилині гри: Адлі сфолив у своєму штрафному майданчику, а на 66-й хвилині поєдинку Перейра реалізував пенальті.

Мілан продовжував контролювати більше м'яч, проте так і не зумів відзначитись у воротах суперника.

1:0 — Удінезе здобув виїзну перемогу, яка стає першою в сезоні для цієї команди.

Мiлан — Удiнезе 0:1

Гол: Р. Перейра 62 (пен).

Мілан: Меньян, Калабрія, Тіав, Томорі, Флоренці, Муса (Ромеро 82), Крунич (Адлі 46), Рейндерс (Лофтус-Чік 67), Леау, Йович (Окафор 46), Жиру.

Удінезе: Сільвестрі, Н. Перес, Бійол, Кабаселе, Ебоселе (Феррейра 84), Уолас, Пайєро (Ловрич 72), Земура (Х. Камара 84), Самарджич (Товен 78), Р. Перейра, Саксесс (Лукка 84).

Попередження: Крунич 18 – Н. Перес 54, Кабаселе 55.