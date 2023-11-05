Італія

Завершився ще один поєдинок 11-го туру чемпіонату Італії.

У рамках одинадцятого туру італійської Серії А Кальярі приймав Дженоа на стадіоні Юніпол Домус.

Рахунок у матчі командам вдалося відкрити лише у другій половині зустрічі. У складі господарів поля відзначилися двоє гравців, які вийшли на поле з лави запасних. Генуезці відповіли лише голом Гудмундссона.

Український півзахисник Руслан Маліновський провів на полі 84 хвилин, заробивши у першому таймі жовту картку.

Кальярі — Дженоа 2:1

Голи: Віола, 48, Дзаппа, 69 — Гудмундссон, 51

Попередження: Гольданіга, 73, Петанья, 90+1, Віола, 90+3, Скуффет, 90+7 — Маліновський, 28, Гудмундссон, 71

Кальярі: Скуффет — Гольданіга, Хацидіакос (Дзаппа, 46), Доссена, Ауджелло (Оберт, 90+5) — Янкто (Ацці, 78), Праті, Макумбу — Манкосу (Віола, 46) — Орістаніо (Петанья, 64), Лувумбу

Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Дрегушин, Васкес — Сабеллі, Френдруп, Бадель (Пушкаш, 59), Стротман (Торсбі, 59), Мартін (Гапс, 66) — Маліновський (Екубан, 84), Гудмундссон

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, у рамках 11-го туру чемпіонату Італії відбудуться ще два поєдинки: Рома — Лечче та Фіорентина — Ювентус.