Італія

Неприємна втрата для команди Індзагі.

У матчі 11-го туру італіської Серії А, міланський Інтер на виїзді здобув важку перемогу над Аталантою (2:1). Під час першого тайму через травму, поле на ношах покинув французький захисник "нераадзуррі" Бенжамен Павар.

Як повідомляє RMC Sport, француз повернеться на поле не раніше кінця року. Сьогодні вранці, після проведеного медобстеження у Павара діагностовано вивих колінного суглоба. Операція на коліні захиснику не потрібна, проте він близько місяця буде змушений носити гіпс.

Цього сезону, Бенжамен Павар провів у складі Інтера десять матчів, не відзначившись результативними діями на полі.