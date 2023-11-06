У рамках одинадцятого туру італійської Серії А Торіно на своєму полі приймав Сассуоло.

Господарі здолали гостей, відправивши до їхніх воріт два голи, при цьому, пропустивши лише один. 

Торіно - Сассуоло 2:1
Голи: Санабрія 5, Влашич 68 — Торстведт 18. 

Торіно: Мілінкович-Савич, Белланова (Лазаро, 83), Родрігес (Зима, 44), Буонджорно, Тамез, Войвода, Лінетті, Іліч, Річчі (Влашич, 9), Сапата, Санабрія (Радонич, 83).

Сассуоло: Консільї, Толян, Феррарі, Ерліч, Вінья, Байрамі (Рачич, 46), Болока (Мулаттьєрі, 90), Торстведт (Вольпато, 79), Берарді, Лор'янте (Кастільєхо, 87), Пінамонті (Дефрель, 80).

Попередження: Санабрія (54), Берарді (86), Паро (90).