Італія

Не виключено, що швед повернеться до "россонері".

Мілан не виключив призначення Златана Ібрагімовича на посаду у клубі.

"Ібрагімович – великий чемпіон, він дорогий усім уболівальникам Мілана. Ми спілкуємося з ним уже кілька місяців. Подивимося, як розвиватимуться події.

Я не став би зараз говорити про конкретну посаду. Обмежусь лише словами, що він великий чемпіон і велика людина, яка дуже переживає за Мілан", — наводить слова генерального директора міланської команди Джорджіо Фурлані Sport Mediaset.

Нагадаємо, що влітку цього року Ібрагімович завершив кар'єру професійного футболіста.