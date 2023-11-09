Італія

Тренер відповів італійському візаві.

Жозе Моурінью прокоментував слова Мауріціо Саррі щодо виступів їхніх клубів у єврокубках - повідомляє ресурс GetFootball.

Наставник Лаціо напередодні сказав наступні слова: "Дербі проти Роми? Вони можуть дозволити собі зіграти товариський матч у четвер, а у нас була війна проти Феєнорда — це фундаментальна різниця. Якщо це розумно ставити дербі на тижні, коли ми граємо в Європі, то я вам скажу, що я не думаю, що це верх інтелекту очільників ліги".

"Найбільша гра в моєму житті — завжди наступна для мене. Відколи я почав бути професійним тренером, це було так.

Я вважаю, що якщо хтось і повинен ображатися на цей коментар, то це празька Славія, а не я.

Мауріціо ніби сказав, що у Славії немає якості. Я завжди поважаю своїх суперників. Можливо, це різниця між тренером, який виграв 26 титулів, і іншим, який майже нічого не виграв: такий менталітет.

Кожну гру потрібно сприймати серйозно, товариських матчів не буває. Я хотів би почути реакцію від Серії А, тому що це була об’єктивна і пряма критика. Тож я чекаю" — відповів Жозе.

Рома зіграє проти Лаціо у суботу.