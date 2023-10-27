Ліга Європи

Португалець задоволений бельгійцем.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував перемогу в матчі 3-го туру Ліги Європи над Славією (2:0).

"Пресинг був способом уникнути їхньої манери гри. І ми добре впоралися з цим у першому таймі. У другій половині енергія та інтенсивність впали. У нас є гравці, які грають щохвилини, і інтенсивність явно впала. Славія грала на нашій половині поля, але нам постійно вдавалося контролювати ситуацію.

Ель-Шаараві грає скрізь. Він дуже корисний гравець для нас, він важливий у команді із деякими проблемами. Славія, мабуть, думала, що Белотті міг зіграти. Лукаку? Він забиває скрізь та у кожному турнірі. Коли він на нашому боці, ми маємо більше шансів на перемогу", — підсумував наставник римлян.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Славія у 3 турі групового етапу Ліги Європи.