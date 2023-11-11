Італія

Італієць не проти надовго залишитися в Неаполі.

Вінгер Наполі та збірної Італії Матео Політано підпише новий контракт зі своїм клубом. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, найближчими днями обидві сторони проведуть зустріч, щоб остаточно укласти нову угоду. Сам футболіст хоче залишитись у клубі.

Діючий контракт італійця з неаполітанським клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Цього сезону, Матео Політано зіграв за Наполі 15 матчів, забив шість голів та віддав чотири гольові передачі.