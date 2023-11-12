Італія

Українці продовжують запалювати у Європі.

В рамках 12-го туру Серії А Емполі на виїзді протистояв Наполі. Перед цією грою команда, в якій виступає наш Віктор Коваленко, знаходилася на передостанньому місці, тоді як діючий чемпіон замикав четвірку та був в поганому настрої після помилки у Лізі чемпіонів.

Тем не менш, аутсайдер зміг здивувати фаворита та взяв повноцінні три бали. Та допоміг в цьому саме українець Віктор Коваленко, якій зміг забити шедевральний гол на 91-й хвилині матчу. При цьому Віктор вийшов на заміну на 71-й.

Цілком ймовірно, що цим ударом Коваленко відправив у нокаут не лише Наполі, а й Руді Гарсію, якого можуть відправити у відставку після цього фіаско.

Наполі - Емполі 0:1

Гол: Коваленко, 90+1

Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Естігор, Олівера (Руй, 84) — Ангісса (Каюстре, 72), Лоботка — Політано (Ліндстрьом, 72), Распадорі, Ельмас (Кварацхелія, 54) — Сімеоне (Зелінські, 54)

Емполі: Беріша — Берешинські (Ебуехі, 63), Ісмайлі, Луперто, Какаче — Фацціні (Коваленко, 71), Раноккья (Грассі, 80), Малех — Камб'ягі (Гьясі, 63), Капуто, Канчелльєрі (Мальдіні, 80)

Попередження: Каюстре — Канчелльєрі