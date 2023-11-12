Італія

Завершився передостанній поєдинок 12-го туру чемпіонату Італії.

У рамках дванадцятого туру італійської Серії А Лаціо номінально приймав Рому на Стадіо Олімпіко.

У матчі з чималою кількістю жовтих карток римські клуби поділили очки за відносно рівної гри. Порадувати глядачів голами у такому поєдинку команди не зуміли вперше з 2018 року.

⏱️ FT | Il 𝘿𝙚𝙧𝙗𝙮 𝙙𝙞 𝙍𝙤𝙢𝙖 termina in parità! 🤝#LazioRoma 0-0 pic.twitter.com/wtF4PUV4v7 — Lega Serie A (@SerieA) November 12, 2023

Лаціо — Рома 0:0

Попередження: Іммобіле, 38, Альберто, 67, Патрік, 74 — Манчіні, 18, Ндіка, 31, Лукаку, 37, Азмун, 87

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Патрік, Романьолі, Марушич (Хісай, 82) — Гендузі, Катальді (Весіно, 65, Ровелла, 75), Альберто — Андерсон (Камада, 82), Іммобіле, Педро (Ісаксен, 65)

Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Карсдорп (Челік, 86), Крістанте, Паредес, Бове (Саншеш, 82), Спінаццола (Крістенсен, 90) — Дібала (Азмун, 82), Лукаку