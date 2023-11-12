Завершився матч чемпіонату Італії.
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12 листопада 2023, 23:56
У рамках 12 туру італійської Серії А Інтер на своєму полі приймав Фрозіноне.
Колектив Сімоне Індзагі здолав гостей, відправивши до їхніх воріт два голи.
Інтер - Фрозіноне 2:0
Голи: Дімарко 43, Чалханоглу 48 (пен).
Інтер: Зоммер, Дарміан, Ачербі, А. Бастоні, Думфріс (Де Врей 61), Чалханоглу (Сенсі 81), Барелла, Мхітарян (Фраттезі 69), Дімарко (Аугусто 81), Тюрам (Арнаутович 71), Лаутаро Мартінес.
Фрозіноне: Тураті, Монтерізі, Околі, Маркіцца, Лірола (Ібрагімович 55), Маццителлі (Брешіаніні 35), Барренечеа (Казо 81), Ойоно, Суле, Рейньєр (Жорже 81), Чуні (Хеддіра 55).
Попередження: Брешіаніні 71.