Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 13 листопада 2023 року, 21:45.

У рамках дванадцятого туру чемпіонату Італії міланський Інтер приймав на Джузеппе Меацца Фрозіноне.

У першому таймі господарі мали рівний контроль над грою із суперниками, але зрештою Федеріко Дімарко набридло шукати партнерів усередині чужого штрафного й він вгатив дальній удар із лівого флангу майже від центральної лінії.

Деморалізовані таким учинком суперники до гри більше не повертались, і на початку другого тайму Інтер подвоїв власну перевагу та закріпив перемогу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Фрозіноне в 12 турі італійської Серії A-2023/24:

Інтер — Фрозіноне 2:0

Голи: Дімарко 43, Чалханоглу 48 (пен).

Інтер: Зоммер, Дарміан, Ачербі, А. Бастоні, Думфріс (Де Врей 61), Чалханоглу (Сенсі 81), Барелла, Мхітарян (Фраттезі 69), Дімарко (Аугусто 81), Тюрам (Арнаутович 71), Лаутаро Мартінес.

Фрозіноне: Тураті, Монтерізі, Околі, Маркіцца, Лірола (Ібрагімович 55), Маццителлі (Брешіаніні 35), Барренечеа (Казо 81), Ойоно, Суле, Рейньєр (Жорже 81), Чуні (Хеддіра 55).

Попередження: Брешіаніні,71.