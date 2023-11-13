Взимку очікується новий раунд перемовин.
Осімген, Getty Images
13 листопада 2023, 18:54
Кращий бомбардир італійської Серії А сезону 2022/23 нігерієць Віктор Осімген, розповів цікаві подробиці переговорів з саудівськими клуба влітку цього року. Його слова наводить Metro.
"Те, про що писали, справді було, я дійсно вів переговори. У серпні був важливий тиждень, я мав ухвалити важливе рішення. Я віддав його до рук Бога.
Чим більше я відмовлявся, тим більше грошей мені пропонували. Бачити таке було досить дивно.
Я поговорив з їхніми керівниками, потім обговорив все з нинішнім клубом, ми подивилися, що можна зробити і ухвалили спільне рішення. Я відповів: "Мені подобаються люди в Наполі, я хочу залишитись".
Вони розуміли мою позицію, але не здавались, поки не закрилося їхнє трансферне вікно.
Я ще до нашої першої гри у новому сезоні відповів, що все закінчено. Мені не хотілося знову все обмірковувати. Звичайно, це була величезна пропозиція, яка б приголомшила, вона змінила б моє життя. Однак я мав ухвалити рішення на користь своєї кар'єри.
Ми граємо у футбол не лише заради грошей, а й заради чогось більшого", — сказав Осімген.
Цього сезону, Віктор Осімген зіграв за Наполі десять матчів, забив шість голів та віддав одну гольову передачу. Наразі, нападник лікується через травму стегна.