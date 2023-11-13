Італія

Взимку очікується новий раунд перемовин.

Кращий бомбардир італійської Серії А сезону 2022/23 нігерієць Віктор Осімген, розповів цікаві подробиці переговорів з саудівськими клуба влітку цього року. Його слова наводить Metro.

"Те, про що писали, справді було, я дійсно вів переговори. У серпні був важливий тиждень, я мав ухвалити важливе рішення. Я віддав його до рук Бога.

Чим більше я відмовлявся, тим більше грошей мені пропонували. Бачити таке було досить дивно.

Я поговорив з їхніми керівниками, потім обговорив все з нинішнім клубом, ми подивилися, що можна зробити і ухвалили спільне рішення. Я відповів: "Мені подобаються люди в Наполі, я хочу залишитись".