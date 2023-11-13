Італія

Футболіст може залишитися у складі команди.

Давіде Ругані може продовжити контракт з Ювентусом - повідомляє ресурс Calciomercato Com.

Ругані вступив в завершальний рік свого контракту з Ювентусом і дуже хоче підписати нову угоду з клубом, де він знаходиться з літа 2015 року.

"Тема продовження почалася зі сторони клубу, особисто від Джунтолі, цього літа, в серпні. Це бажання було висловлено чітко.

Це робить нам честь, тому що ці перемовини почалися не сьогодні, а ще до початку сезону. Даніеле дуже пишається цією ідеєю, його метою завжди було отримати пропозицію продовження угоди з командою, і він ніколи не думав про відхід, навіть у складніші моменти. Ми тут, ми чекаємо" — сказав агент центрального захисника.

Цього сезону він провів 6 матчів в усіх можливих турнірах та забив один гол.