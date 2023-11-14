Італія

Функціонер дав свій коментар.

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта розповів, що клуб веде переговори про продовження контрактів із Лаутаро Мартінесом та Федеріко Дімарко.

"Продовження їхніх контрактів має велике моральне значення. Ми зі спортдиректором Аусіліо ведемо переговори з ними без поспіху.

Тому що ми маємо досвідчених агентів, які прив'язані до Інтеру. Все це дає оптимізм", – наводить слова Маротти Sky Sports Italia.

Зазначимо, що обидва футболісти мають чинну угоду з Інтером до літа 2026 року.