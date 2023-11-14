Італія

Відомий футболіст Інтера поділився думками щодо форварда.

Хав'єр Дзанетті видав декілька компліментів на адресу Лаутаро Мартінеса - повідомляє Tutto Mercato Web.

"Ми вже знайшли новий символ нашого клубу в капітані Лаутаро. Я дуже радий не тільки тому, що він з Аргентини, коли ми підписали його, ми вже бачили проблиски того, що він зараз демонструє світу.

За ці п'ять років Лауті сильно покращився, ви можете побачити, наскільки він серйозний лідер, його почуття причетності та любові до Інтера.

Не буду брехати, я бачу в ньому те, що відчував на початку своєї кар'єри в Інтері. У кожного з нас свої особистості та власні подорожі. Я отримав фантастичний досвід в Інтері, і я сподіваюся, що Лауті зможе зробити те саме.

Ми дуже згуртована команда і поза полем, кожен робить свій внесок, зосереджуючись на тому, що найкраще для команди. Лауті є дуже важливою частиною нашого сьогодення, і коли прийде час сісти й обговорити це, я думаю, у нас буде все необхідне, щоб продовжувати працювати разом".

Лаутаро було визнано найкращим гравцем жовтня у Серії А.