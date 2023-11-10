Італія

На рахунку аргентинського форварда "нерадзуррі" три забиті м'ячі за минулий місяць.

Нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату Італії.

У боротьбі за нагороду 26-річний аргентинець обійшов Бремера (Ювентус), Хвічу Кварацхелію (Наполі), Ріккардо Орсоліні (Болонья), Крістіана Пулішича (Мілан) та Матіаса Суле (Фрозіноне).

Минулого місяця Мартінес провів чотири матчі в чемпіонаті Італії, в яких забив три м'ячі — у ворота Болоньї, Торіно та Аталанти.

Нинішнього сезону Лаутаро відіграв 15 матчів, у яких забив 14 голів та віддав дві гольові передачі.