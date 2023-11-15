Італія

Гравець сподівався потрапити до національної команди.

Італійський атакуючий півзахисник Монци Андреа Кольпані поділився, що дізнався про виклик до своєї національної збірної через публікацію у соціальній мережі, передає портал calciomercato.com.

За словами 24-річного гравця, він побачив пост зі списком викликаних до збірної Італії виконавців, коли закінчував тренування перед матчем проти Торіно.

"Це божевілля — приїхати сюди і грати з основною національною командою, з чемпіонами, які є її частиною, це надзвичайно. Я дізнався про це з соціальних мереж", — сказав Кольпані.

Він додав, що сподівався на виклик, адже викладався на повну у складі Монци. У цьому сезоні півзахисник вже взяв участь у 13 матчах своєї команди у всіх турнірах, відзначившись 6 голами та асистом.

Нагадаємо, 20 листопада у Леверкузені відбудеться матч Україна – Італія.