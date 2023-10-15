Італія

Гравець перебуває у сфері інтересів міланського клубу з минулого літа.

Міланський Інтер взимку може оформити трансфер італійського центрального півзахисника Монци Андреа Кольпані, передає Tuttosport.

Влітку, коли "нерадзуррі" не змогли підписати гравця Удінезе Самарджича, вони також розглядали перехід 24-річного Кольпані. Офіційної пропозиції так і не було представлено, так як Інтер на той момент вже використав більшу частину свого бюджету на літнє трансферне вікно.

Згідно зі звітом Tuttosport, міланський вже кілька разів посилав своїх скаутів спостерігати за Кольпані цього сезону. У зимове трансферне вікно Інтер, ймовірніше за все, повернеться до спроби підписати півзахисника.

Інтереси гравця Монци представляє агентство, яке також співпрацює з кількома діючими (Бастоні, Аудеро, Дарміан) та колишніми гравцями "нерадзуррі" (Бонаццолі, Лонго, Б'янкетті).

У цьому сезоні Кольпані взяв участь у всіх 8 матчах Монци у Серії А. У них він відзначився чотирма голами. Портал transfermarkt оцінює вихованця Аталанти у 9 мільйонів євро.