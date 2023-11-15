Марлон Гомес зацікавив клуб чемпіонату Італії, за який виступає хавбек збірної України.
Марлон Гомес, Васко да Гама
15 листопада 2023, 20:57
Атакуючий півзахисник Васко да Гама та збірної Бразилії U-23 Марлон Гомес найближчим часом може перебратися до італійської Серії А.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Дженоа зацікавлена у підписанні 19-річного бразильського плеймейкера.
Марлон Гомес може зіграти як на різних позиціях у центрі поля, так і праворуч в атаці, тому може теоретично вважатися потенційним конкурентом для українського півзахисника Руслана Маліновського, який також виступає за "грифонів".
Всього Марлон Гомес має в своєму активі 41 матч за першу команду Васко да Гама, в яких він забив два голи та віддав три результативні передачі.
Портал Transfermarkt оцінює молодого бразильського універсала в 4 мільйони євро.