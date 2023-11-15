Італія

Марлон Гомес зацікавив клуб чемпіонату Італії, за який виступає хавбек збірної України.

Атакуючий півзахисник Васко да Гама та збірної Бразилії U-23 Марлон Гомес найближчим часом може перебратися до італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Дженоа зацікавлена у підписанні 19-річного бразильського плеймейкера.

Марлон Гомес може зіграти як на різних позиціях у центрі поля, так і праворуч в атаці, тому може теоретично вважатися потенційним конкурентом для українського півзахисника Руслана Маліновського, який також виступає за "грифонів".

Всього Марлон Гомес має в своєму активі 41 матч за першу команду Васко да Гама, в яких він забив два голи та віддав три результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює молодого бразильського універсала в 4 мільйони євро.