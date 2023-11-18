Форвард Наполі розповів, проти кого найважче грати.
Хвіча Кварацхелія, Getty Images
18 листопада 2023, 08:30
Грузинський нападник італійського Наполі Хвіча Кварацхелія вже в першому сезоні на Апеннінському півострові долучився до здобуття командою чемпіонського титулу.
Його трансфер за 13,3 млн євро з Динамо Батумі вже називають одним із найбільш успішних в історії місцевого футболу, а тим часом власне 22-річний гравець розповів про те, хто для нього є найскладнішим суперником на футбольному полі.
"Найскладніший суперник, із яким я коли-небудь стикався під час гри, — це Джованні Ді Лоренцо. Але тільки на тренувальному майданчику. Сподіваюсь, мені ніколи не доведеться грати проти нього в офіційному матчі", — заявив грузинський виконавець.
Окрім цього, Хвіча розповів про цікавий випадок під час церемонії вручення Золотого м’яча-2023.
"Мессі сидів праворуч від мене. Під час рекламної паузи нас попередили, щоб ми не вставали й багато не рухались залом, тому я залишився сидіти.
Раптом він підвівся й підійшов до мене. Я не зрозумів, що відбувається, але він простягнув руку й потиснув мою.
Я дуже вдячний йому за це жест, він — дивовижна людина".
Також Хвіча розповів про несподіваний прояв поваги від нападника Мілана Рафаеля Леау.
"Важко знайти таку людину, як Леау, у футболі. Коли я довго не забивав, а потім нарешті забив гол, він написав, щоб привітати мене і побажати всього найкращого. Він — суперлюдина".
У поточному сезоні на рахунку Кварацхелії три голи та п’ять гольових передач у 15 матчах.